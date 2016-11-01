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Мизенина Дарина Артуровна
Мизенина Дарина Артуровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.11.2016
Пол
Женский
Отец
Костышин Артур
Мать
Сафронова (Мизенина) Элеонора Михайловна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.2016
Отец:
Костышин Артур
Мать:
Сафронова Элеонора Михайловна
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