(Левина) Елена Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1959
Дата смерти13.08.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1959
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.12.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.12.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
13.08.2014