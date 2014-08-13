(Левина) Елена Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Левина) Елена Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1959

Дата смерти

13.08.2014

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

1933 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1959

Отец: Левин Юрий Сергеевич

Мать: Левина (Бычкова) Татьяна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.12.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.12.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
13.08.2014

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