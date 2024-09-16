Сабецкий Василий Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сабецкая) Людмила Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сабецкая) Нина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сабецкая) Лидия Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно