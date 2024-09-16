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Сабецкий Василий Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Сабецкий Осип Федорович

Мать: Сабецкая Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сабецкая) Людмила Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сабецкая) Нина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сабецкая) Лидия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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