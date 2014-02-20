Федюшина Арина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федюшина Арина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.2014

Пол

Женский

Отец

Мать

1979 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.2014

Отец: Федюшин Александр

Мать: Федюшина Анна Игоревна

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