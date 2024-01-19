Никишин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.05.1911
Сын: Никишин Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Никишина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Пискунова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Никишина Евдокия Васильевна
Волынщина, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1917
Сын: Никишин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Никишина Евдокия Васильевна
Умер от ран в ВОВ, похоронен в братской могиле в Прибалтике
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гоушаева Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Никишина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Меланья Васильевна
Мать ребёнка: Никишина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никишин Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Никишина Евдокия Васильевна
Утонул в детстве
Смерть
Неизвестно