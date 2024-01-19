Никишин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никишин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1911

Сын: Никишин Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Никишина Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Пискунова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Никишина Евдокия Васильевна

Волынщина, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Никишин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Никишина Евдокия Васильевна

Умер от ран в ВОВ, похоронен в братской могиле в Прибалтике
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гоушаева Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Никишина Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Меланья Васильевна

Мать ребёнка: Никишина Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никишин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Никишина Евдокия Васильевна

Утонул в детстве
Смерть
Неизвестно
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