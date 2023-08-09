Челнокова Екатерина Евфимова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1906
Сын: Челноков Сергей Тимофеевич
Отец ребёнка: Челноков Тимофей Данилович
Рождение ребёнка
13.12.1908
Сын: Челноков Степан Тимофеевич
Отец ребёнка: Челноков Тимофей Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно