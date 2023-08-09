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Челнокова Екатерина Евфимова

Место рождения

Аделино, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Аделино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.10.1906

Сын: Челноков Сергей Тимофеевич

Отец ребёнка: Челноков Тимофей Данилович

Аделино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
13.12.1908

Сын: Челноков Степан Тимофеевич

Отец ребёнка: Челноков Тимофей Данилович

Аделино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челноков Тимофей Данилович

Смерть
Неизвестно