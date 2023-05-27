Чесноков Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чесноков Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плотникова Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Чеснокова Римма Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чесноков Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Чеснокова Римма Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чеснокова Римма Васильевна

Смерть
Неизвестно