Кыласов Венедикт Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Бракосочетание
04.11.1808
Жена: Ирина Ивановна
Деревни Дубленовой крестьянин Венедикт Алексеев сын Кыласов бракосочетался деревни Ильиной крестьянина Ивана Андреева Кыласова дочере девке Ирине, оба первым браком ГАПК ф.37, оп.2, д. 260
Рождение ребёнка
1815
Сын: Кыласов Акинф Венедиктович
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно