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Кыласов Венедикт Алексеевич

Место рождения

Дубленово, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Кыласов Алексей Васильевич

Мать: Кыласова Елена Федоровна

Дубленово, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
04.11.1808

Жена: Ирина Ивановна

Деревни Дубленовой крестьянин Венедикт Алексеев сын Кыласов бракосочетался деревни Ильиной крестьянина Ивана Андреева Кыласова дочере девке Ирине, оба первым браком ГАПК ф.37, оп.2, д. 260
Рождение ребёнка
1815

Сын: Кыласов Акинф Венедиктович

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Дубленово, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Место жительства
Неизвестно
Дубленово, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно