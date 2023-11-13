Климушкина Татьяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиПосле 1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Марфа Петровна
Отец ребёнка: Климушкин Пётр Георгиевич
Сын: Климушкин Василий Петрович
Отец ребёнка: Климушкин Пётр Георгиевич
Сын: Климушкин Константин Петрович
Отец ребёнка: Климушкин Пётр Георгиевич
Дочь: Варвара Петровна
Отец ребёнка: Климушкин Пётр Георгиевич
Сын: Климушкин Евстафий Петрович
Отец ребёнка: Климушкин Пётр Георгиевич
Отец ребёнка: Климушкин Пётр Георгиевич
Дочь: Софья Петровна
Отец ребёнка: Климушкин Пётр Георгиевич
Сын: Климушкин Александр Петрович
Отец ребёнка: Климушкин Пётр Георгиевич
Сын: Климушкин Афанасий Петрович
Отец ребёнка: Климушкин Пётр Георгиевич
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Климушкин Пётр Георгиевич
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Климушкин Пётр Георгиевич
Сын: Климушкин Алексей Петрович
Отец ребёнка: Климушкин Пётр Георгиевич