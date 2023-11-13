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Климушкина Татьяна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

После 1923

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1891

Дочь: Марфа Петровна

Отец ребёнка: Климушкин Пётр Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 02.02.1891

Муж: Климушкин Пётр Георгиевич

В метрике указано, что в законном браке
Рождение ребёнка
11.03.1893

Сын: Климушкин Василий Петрович

Отец ребёнка: Климушкин Пётр Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.09.1894

Сын: Климушкин Константин Петрович

Отец ребёнка: Климушкин Пётр Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.12.1896

Дочь: Варвара Петровна

Отец ребёнка: Климушкин Пётр Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.03.1899

Сын: Климушкин Евстафий Петрович

Отец ребёнка: Климушкин Пётр Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.06.1900

Сын: Климушкин Иван Петрович

Отец ребёнка: Климушкин Пётр Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.10.1902

Дочь: Софья Петровна

Отец ребёнка: Климушкин Пётр Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.12.1904

Сын: Климушкин Александр Петрович

Отец ребёнка: Климушкин Пётр Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.01.1907

Сын: Климушкин Афанасий Петрович

Отец ребёнка: Климушкин Пётр Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.03.1909

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Климушкин Пётр Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.11.1910

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Климушкин Пётр Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.03.1913

Сын: Климушкин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Климушкин Пётр Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1923
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