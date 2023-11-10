Анисимов Федор Ефимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиОколо 19.02.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: Анисимов Ефим
Мать: Анисимова ?
год рождения 1881 уроженец Ленинградской области, Слуцкого района, дер. Каушта
Рождение ребёнка
01.04.1929
Дочь: Анисимова Лидия Федоровна
Мать ребёнка: Анисимова Феодора Петровна
Место жительства
24.06.1941
работавшего в 89-м домохозяйстве в качестве домработника прибыл в данную местность 24.06.1941 из ст. Антропшин, дер. Покровка
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
служащий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 19.02.1942
источник: листок убытия из ОАИ ИЦ ГУВД по СПб и ЛО