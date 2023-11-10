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Анисимов Федор Ефимович

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Место рождения

Каушта, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Около 19.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Анисимов Ефим

Мать: Анисимова ?

Каушта, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
год рождения 1881 уроженец Ленинградской области, Слуцкого района, дер. Каушта
Рождение ребёнка
01.04.1929

Дочь: Анисимова Лидия Федоровна

Мать ребёнка: Анисимова Феодора Петровна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
24.06.1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
работавшего в 89-м домохозяйстве в качестве домработника прибыл в данную местность 24.06.1941 из ст. Антропшин, дер. Покровка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисимова Феодора Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
служащий
Место жительства
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
Около 19.02.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
источник: листок убытия из ОАИ ИЦ ГУВД по СПб и ЛО
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