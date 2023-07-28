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Орлова (Денисова) Марина Павловна

Место рождения

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

13.07.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1878

Отец: Денисов Павел Иоанович

Мать: Денисова Параскева Иоановна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
30.01.1895

Муж: Орлов Евсигней Михайлович

Рождение ребёнка
09.06.1902

Сын: Орлов Тимофей Евсигнеевич

Отец ребёнка: Орлов Евсигней Михайлович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1917 ст.

Сын: Орлов Василий Евсигнеевич

Отец ребёнка: Орлов Евсигней Михайлович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Иван Евсигнеевич

Отец ребёнка: Орлов Евсигней Михайлович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно