Орлова (Денисова) Марина Павловна
Место рождения
Дата рождения13.07.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1878
Бракосочетание
30.01.1895
Рождение ребёнка
09.06.1902
Сын: Орлов Тимофей Евсигнеевич
Отец ребёнка: Орлов Евсигней Михайлович
Рождение ребёнка
1917 ст.
Сын: Орлов Василий Евсигнеевич
Отец ребёнка: Орлов Евсигней Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Орлов Евсигней Михайлович
Смерть
Неизвестно