Игошина Таисья Афонасьевна
Место рождения
Дата рождения29.09.1913 ст.
Дата смерти21.09.1970
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1913 ст.
ГАПК Ф 719 Оп 1 Д 48 стр 162 об-163 № 324 - 29.09.1913 - Вятской губернии Котельнического уезда Соболевской волости крестьянин Афанасий Андреевич Игошин и законная его жена Елена Артемьевна, оба право... Показать все
Смерть
21.09.1970
Пермь, Пермский, Пермский край