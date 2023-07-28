Игошина Таисья Афонасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИгошина Таисья Афонасьевна

Игошина Таисья Афонасьевна

Место рождения

Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

29.09.1913 ст.

Дата смерти

21.09.1970

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1913 ст.

Отец: Игошин Афанасий Андреевич

Мать: Игошина Елена Артемьевна

Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
ГАПК Ф 719 Оп 1 Д 48 стр 162 об-163 № 324 - 29.09.1913 - Вятской губернии Котельнического уезда Соболевской волости крестьянин Афанасий Андреевич Игошин и законная его жена Елена Артемьевна, оба право... Показать все
Смерть
21.09.1970
Пермь, Пермский, Пермский край