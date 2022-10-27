Обухов Владимир Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Владимир Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.2022

Отец: Обухов Сергей Геннадьевич

Мать: Мачнева Татьяна Александровна