Якобсон Исаак Вениаминович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якобсон Исаак Вениаминович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якобсон Роза Исаковна

Мать ребёнка: Якобсон Анна Исаковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якобсон Матвей Исаакович

Мать ребёнка: Якобсон Анна Исаковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якобсон Яков Исаакович

Мать ребёнка: Якобсон Анна Исаковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якобсон Анна Исаковна

Мать ребёнка: Якобсон Анна Исаковна

Смерть
Неизвестно