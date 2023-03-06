Абашкина (Белоглазова) Юлия Михайловна
Место рожденияг.Баку, Азербайджанская ССР
Дата рождения23.03.1982
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1982
Отец: Белоглазов Михаил Никитич
Мать: не указана
г.Баку, Азербайджанская ССР
Рождение ребёнка
13.06.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абашкин Александр Геннадьевич
Рождение ребёнка
15.02.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абашкин Александр Геннадьевич