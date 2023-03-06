Абашкина (Белоглазова) Юлия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абашкина (Белоглазова) Юлия Михайловна

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Место рождения

г.Баку, Азербайджанская ССР

Дата рождения

23.03.1982

Пол

Женский

Отец

1949 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1982

Отец: Белоглазов Михаил Никитич

Мать: не указана

г.Баку, Азербайджанская ССР
Рождение ребёнка
13.06.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абашкин Александр Геннадьевич

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
15.02.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абашкин Александр Геннадьевич

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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