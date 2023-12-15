Лысова (Шейкина) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысова (Шейкина) Ольга Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1961 г.р.

Дети

1984 г.р.
1991 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1984

Дочь: Логвинова Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Лысов Николай Павлович

Рождение ребёнка
07.02.1991

Сын: Лысов Артем Николаевич

Отец ребёнка: Лысов Николай Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лысов Николай Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лысов Николай Павлович

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