Лысова (Шейкина) Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1984
Дочь: Логвинова Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Лысов Николай Павлович
Рождение ребёнка
07.02.1991
Отец ребёнка: Лысов Николай Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лысов Николай Павлович