Чирков Ферапонт (Ферапонко) Парфенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1620
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1620
Отец: Чирков Парфен (Тренка) Лазарев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1640
Сын: Чирков Пантелей (Пантелейко) Ферапонтов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1642
Сын: Чирков Федор (Фетка) Ферапонтов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1648
Сын: Чирков Богдан (Богдашка) Ферапонтов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1655
Сын: Чирков Иван (Ивашко) Ферапонтов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1678