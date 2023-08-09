Чирков Ферапонт (Ферапонко) Парфенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чирков Ферапонт (Ферапонко) Парфенов

Место рождения

Чирки, Слободской муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1620

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1620

Отец: Чирков Парфен (Тренка) Лазарев

Мать: не указана

Чирки, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1640

Сын: Чирков Пантелей (Пантелейко) Ферапонтов

Мать ребёнка: не указана

Чирки, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1642

Сын: Чирков Федор (Фетка) Ферапонтов

Мать ребёнка: не указана

Чирки, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1648

Сын: Чирков Богдан (Богдашка) Ферапонтов

Мать ребёнка: не указана

Чирки, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1655

Сын: Чирков Иван (Ивашко) Ферапонтов

Мать ребёнка: не указана

Чирки, Слободской муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чирки, Слободской муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1678