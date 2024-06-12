Компаниец (Чулкова) Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1962
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Компаниец Виктор
Рождение ребёнка
25.08.1993
Дочь: Помыткина Надежда Викторовна
Отец ребёнка: Компаниец Виктор
Рождение ребёнка
30.05.1995
Дочь: Бакина Лидия Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
?.02.2005
Сын: Компаниец Николай Викторович
Отец ребёнка: Компаниец Виктор