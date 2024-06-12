Компаниец (Чулкова) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Компаниец (Чулкова) Любовь Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1962

Отец: Чулков Николай Сергеевич

Мать: Чулкова (Ветошкина) Лидия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Компаниец Виктор

Рождение ребёнка
25.08.1993

Дочь: Помыткина Надежда Викторовна

Отец ребёнка: Компаниец Виктор

Рождение ребёнка
30.05.1995

Дочь: Бакина Лидия Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
?.02.2005

Сын: Компаниец Николай Викторович

Отец ребёнка: Компаниец Виктор

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