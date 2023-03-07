Кожаева (Гаврилова) Александра Николаевна
Место рождения
Дата рождения18.04.1912
Дата смерти15.12.1972
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1912
Отец: Гаврилов Николай Гурьянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1941
Дочь: Коркина Раиса Георгиевна
Отец ребёнка: Кожаев Георгий Николаевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
15.12.1972
Абдулино, Абдулинский, Оренбургская область