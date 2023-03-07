Кожаева (Гаврилова) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожаева (Гаврилова) Александра Николаевна

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Место рождения

Емантаево, Абдулинский, Оренбургская область

Дата рождения

18.04.1912

Дата смерти

15.12.1972

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1912

Отец: Гаврилов Николай Гурьянович

Мать: не указана

Емантаево, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.03.1941

Дочь: Коркина Раиса Георгиевна

Отец ребёнка: Кожаев Георгий Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
15.12.1972
Абдулино, Абдулинский, Оренбургская область
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