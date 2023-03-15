Фуфачев Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуфачев Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1956 г.р.

Жена

1993 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1992

Отец: не указан

Мать: Фуфачева Людмила Александровна

Бракосочетание
28.07.2018

Жена: Фуфачева Розалия

Свадьба была в ресторане. Все молодежь почти одни мы родственники и родители Розы постарше да и мы тоже молодежь. Запись бала во дворце бракосочетания. . Всем занимались молодежь. Очень пригласительны... Показать все
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