Фуфачев Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1992
Отец: не указан
Бракосочетание
28.07.2018
Жена: Фуфачева Розалия
Свадьба была в ресторане. Все молодежь почти одни мы родственники и родители Розы постарше да и мы тоже молодежь. Запись бала во дворце бракосочетания. . Всем занимались молодежь. Очень пригласительны... Показать все