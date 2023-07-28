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Селезнев Максим Парфеньевич

Место рождения

Курская Ольховатка, Щигровский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Селезнев Парфений Иванович

Мать: не указана

Курская Ольховатка, Щигровский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
23.04.1858

Жена: Селезнева Пелагея Семеновна

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
31.08.1858

Сын: Селезнев Александр Максимович

Мать ребёнка: Селезнева Пелагея Семеновна

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
17.03.1860

Сын: Селезнев Кирилл Максимович

Мать ребёнка: Селезнева Пелагея Семеновна

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно