Селезнев Максим Парфеньевич
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Селезнев Парфений Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
23.04.1858
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
31.08.1858
Сын: Селезнев Александр Максимович
Мать ребёнка: Селезнева Пелагея Семеновна
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
17.03.1860
Сын: Селезнев Кирилл Максимович
Мать ребёнка: Селезнева Пелагея Семеновна
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно