Хмельницкий Мойше Овсиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмельницкий Мойше Овсиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1819 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Хмельницкий Овсей Дувидович

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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