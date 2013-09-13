Закирова (Зиятдинова) Аклимэ
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1929
Дата смерти13.09.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Закиров Касым
Рождение ребёнка
09.07.1957
Дочь: Закирова Нурия
Отец ребёнка: Закиров Касым
Рождение ребёнка
31.10.1959
Дочь: Закирова Эльмира Касымовна
Отец ребёнка: Закиров Касым
Рождение ребёнка
08.08.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Закиров Касым
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Закиров Фарит
Отец ребёнка: Закиров Касым
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Закиров Касым
Место жительства
Неизвестно
Асекеево(Оренбуржская область)
Смерть
13.09.2013