Закирова (Зиятдинова) Аклимэ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закирова (Зиятдинова) Аклимэ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1929

Дата смерти

13.09.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

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1957 г.р.
1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Закиров Касым

Рождение ребёнка
09.07.1957

Дочь: Закирова Нурия

Отец ребёнка: Закиров Касым

Рождение ребёнка
31.10.1959

Дочь: Закирова Эльмира Касымовна

Отец ребёнка: Закиров Касым

Рождение ребёнка
08.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Закиров Касым

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Закиров Фарит

Отец ребёнка: Закиров Касым

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Закиров Касым

Место жительства
Неизвестно
Асекеево(Оренбуржская область)
Смерть
13.09.2013