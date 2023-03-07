Чувашев Савва Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1709
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: Чувашев Яков Аникин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1734
Сын: Чувашев Самсон Савин
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Смерть
Неизвестно