Чувашев Савва Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чувашев Савва Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: Чувашев Яков Аникин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1734

Сын: Чувашев Самсон Савин

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Смерть
Неизвестно
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