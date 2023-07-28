Хавалджи Анастасия Юрьевна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-91
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Хавалджи Дмитрий Константинович
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-91
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно