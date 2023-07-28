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Хавалджи Анастасия Юрьевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-91
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Хавалджи Дмитрий Константинович

ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-91
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хавалджи Дмитрий Константинович

Смерть
Неизвестно