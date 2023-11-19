Анфимова Софья Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1863
Отец ребёнка: Анфимов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
1868
Сын: Анфимов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Анфимов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
1870
Сын: Анфимов Данила Васильевич
Отец ребёнка: Анфимов Василий Сергеевич
Смерть
1916