Анфимова Софья Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анфимова Софья Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

1916

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1863

Сын: Анфимов Фома Васильевич

Отец ребёнка: Анфимов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
1868

Сын: Анфимов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Анфимов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
1870

Сын: Анфимов Данила Васильевич

Отец ребёнка: Анфимов Василий Сергеевич

Смерть
1916
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