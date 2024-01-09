Съедина Акилина Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Съедина) Лукерья Антиповна
Отец ребёнка: Съедин Антип Максимович
Рождение ребёнка
Около 1887 ст.
Отец ребёнка: Съедин Антип Максимович
Рождение ребёнка
30.10.1899 ст.
Сын: Съедин Спиридон Антипович
Отец ребёнка: Съедин Антип Максимович
Есть запись о рождении в метрической книге
Рождение ребёнка
16.01.1905 ст.
Дочь: (Съедина) Оксинья (Ксения) Антиповна
Отец ребёнка: Съедин Антип Максимович
Есть запись в метрической книге
Смерть
Неизвестно