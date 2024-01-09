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Съедина Акилина Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Съедин Антип Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Съедина) Лукерья Антиповна

Отец ребёнка: Съедин Антип Максимович

Рождение ребёнка
Около 1887 ст.

Сын: Съедин Фёдор Антипович

Отец ребёнка: Съедин Антип Максимович

Рождение ребёнка
30.10.1899 ст.

Сын: Съедин Спиридон Антипович

Отец ребёнка: Съедин Антип Максимович

Романово, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Есть запись о рождении в метрической книге
Рождение ребёнка
16.01.1905 ст.

Дочь: (Съедина) Оксинья (Ксения) Антиповна

Отец ребёнка: Съедин Антип Максимович

Романово, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Есть запись в метрической книге
Смерть
Неизвестно

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