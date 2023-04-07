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Метелькова Евгения Валерьевна
Метелькова Евгения Валерьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.07.1980
Пол
Женский
Отец
Метельков Валерий Николаевич
1961 г.р.
Мать
Метелькова (Звонова) Елена Борисовна
1960 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1980
Отец:
Метельков Валерий Николаевич
Мать:
Метелькова Елена Борисовна
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