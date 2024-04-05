Olbryś Krzysztof 24.09.1735 — найти родственников по фамилии на Familio
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Olbryś Krzysztof

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1735

Дата смерти

01.09.1782

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1757

Дочь: Ponichtera, Plewka (Olbryś) Katarzyna

Мать ребёнка: не указана

Poręba-Kocęby, Dybki
parafia Poręba-Kocęby akt nr 1757/12 karta nr 4
Рождение ребёнка
06.01.1765

Сын: Olbryś Baltazar Olbryś/

Мать ребёнка: не указана

Poręba-Kocęby/Dybki
parafia Poręba-Kocęby akt nr 1765/43 karta nr 22
Бракосочетание
1771

Жена: не указана

Poręba-Kocęby, Ostrów Mazowiecka, Warsaw, Poland
parafia Poręba-Kocęby akt nr 175/1 karta nr 9
Смерть
01.09.1782
Poręba-Kocęby, wyszkowski, mazowieckie, Polska
parafia Poręba-Kocęby akt nr 1782/24 karta nr 6

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