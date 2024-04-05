Olbryś Krzysztof
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1735
Дата смерти01.09.1782
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1757
Дочь: Ponichtera, Plewka (Olbryś) Katarzyna
Мать ребёнка: не указана
Poręba-Kocęby, Dybki
parafia Poręba-Kocęby akt nr 1757/12 karta nr 4
Рождение ребёнка
06.01.1765
Мать ребёнка: не указана
Poręba-Kocęby/Dybki
parafia Poręba-Kocęby akt nr 1765/43 karta nr 22
Бракосочетание
1771
Жена: не указана
Poręba-Kocęby, Ostrów Mazowiecka, Warsaw, Poland
parafia Poręba-Kocęby akt nr 175/1 karta nr 9
Смерть
01.09.1782
Poręba-Kocęby, wyszkowski, mazowieckie, Polska
parafia Poręba-Kocęby akt nr 1782/24 karta nr 6