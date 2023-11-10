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Прокина Устинья

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Место рождения

Сяргозеро, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1885 г.р.

Дети

1918 г.р.
1919 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Сяргозеро, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.02.1918

Дочь: Мангупли Анастасия

Отец ребёнка: Прокин Илья

Сяргозеро, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Яшкина Анна

Отец ребёнка: Прокин Илья

Сяргозеро, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокин Иван

Отец ребёнка: Прокин Илья

Сяргозеро, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прокин Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокин Илья

Смерть
1963
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