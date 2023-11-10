Прокина Устинья
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смерти1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1918
Дочь: Мангупли Анастасия
Отец ребёнка: Прокин Илья
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Яшкина Анна
Отец ребёнка: Прокин Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокин Иван
Отец ребёнка: Прокин Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прокин Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокин Илья
Смерть
1963