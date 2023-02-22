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Majzit Gabriel
Majzit Gabriel
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1912
Дата смерти
Около 2005
Пол
Мужской
Отец
Majzit Piotr
Около 1874 г.р.
Мать
Majzit (Migidinow) Maria
1886 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец:
Majzit Piotr
Мать:
Majzit Maria
Смерть
Около 2005
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