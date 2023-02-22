Majzit Gabriel — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Majzit Gabriel

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Около 2005

Пол

Мужской

Отец

Около 1874 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Majzit Piotr

Мать: Majzit Maria

Смерть
Около 2005
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