Зимин Максим Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимин Максим Борисович

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

02.07.1980

Пол

Мужской

Отец

1957 г.р.

Мать

1959 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1980

Отец: Зимин Борис Витальевич

Мать: Супрун Ирина Викторовна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
16.12.2017

Жена: скрыто настройками приватности

Ноябрьск, город Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
10.04.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ноябрьск, город Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ
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