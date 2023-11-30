Зимин Максим Борисович
Место рождения
Дата рождения02.07.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1980
Отец: Зимин Борис Витальевич
Мать: Супрун Ирина Викторовна
Бракосочетание
16.12.2017
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.04.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности