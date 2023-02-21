Пасикова Ирина Александровна
Место рожденияЗападный Казахстан, Уральская обл., Теректинский район, совхоз Чаганский
Дата рождения23.06.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1990
Западный Казахстан, Уральская обл., Теректинский район, совхоз Чаганский
Рождение ребёнка
07.06.2018
Сын: Лавренов Егор Анатольевич
Отец ребёнка: Лавренов Анатолий Сергеевич
посёлок Юбилейный
Бракосочетание
Неизвестно