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Пасикова Ирина Александровна

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Место рождения

Западный Казахстан, Уральская обл., Теректинский район, совхоз Чаганский

Дата рождения

23.06.1990

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1990

Отец: Пазий Александр Анатольевич

Мать: Пасикова Валентина Михайловна

Западный Казахстан, Уральская обл., Теректинский район, совхоз Чаганский
Рождение ребёнка
07.06.2018

Сын: Лавренов Егор Анатольевич

Отец ребёнка: Лавренов Анатолий Сергеевич

посёлок Юбилейный
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лавренов Анатолий Сергеевич

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