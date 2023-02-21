(Фахрутдинова (Фахреева)) Мафтуха (Махмуза Махтуза Мобдуха)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1857
Отец ребёнка: Сиражетдин
Окуневская, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1859
Сын: Шарафутдин
Отец ребёнка: Сиражетдин
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Бибигайша
Отец ребёнка: Сиражетдин
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Аслабика
Отец ребёнка: Сиражетдин
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Бибиасма
Отец ребёнка: Сиражетдин
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Сиражетдин
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Бибиажярбика
Отец ребёнка: Сиражетдин
Рождение ребёнка
1877
Сын: Хисмутдин
Отец ребёнка: Сиражетдин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сиражетдин
Смерть
Неизвестно