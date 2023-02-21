(Фахрутдинова (Фахреева)) Мафтуха (Махмуза Махтуза Мобдуха) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Фахрутдинова (Фахреева)) Мафтуха (Махмуза Махтуза Мобдуха)

(Фахрутдинова (Фахреева)) Мафтуха (Махмуза Махтуза Мобдуха)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1857

Сын: Тажитдин Сиражетдинович

Отец ребёнка: Сиражетдин

Окуневская, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Шарафутдин

Отец ребёнка: Сиражетдин

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Бибигайша

Отец ребёнка: Сиражетдин

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Аслабика

Отец ребёнка: Сиражетдин

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Бибиасма

Отец ребёнка: Сиражетдин

Рождение ребёнка
1864

Сын: Шагабутдин (Шигабетдин)

Отец ребёнка: Сиражетдин

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Бибиажярбика

Отец ребёнка: Сиражетдин

Рождение ребёнка
1877

Сын: Хисмутдин

Отец ребёнка: Сиражетдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сиражетдин

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close