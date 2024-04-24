Калашников (Гордеева) Федосья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашников (Гордеева) Федосья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калашников Фома Кириллович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Калашникова Мария Фомична

Отец ребёнка: Калашников Фома Кириллович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Калашников Петр Фомич

Отец ребёнка: Калашников Фома Кириллович

Смерть
1992

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