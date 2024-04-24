Калашников (Гордеева) Федосья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Калашникова Мария Фомична
Отец ребёнка: Калашников Фома Кириллович
Рождение ребёнка
1941
Отец ребёнка: Калашников Фома Кириллович
Смерть
1992