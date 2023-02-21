Гудясов Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудясов Сергей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.?

Дочь: Спирина Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Гудясова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
29.12.?

Дочь: Спирина Надежда Сергеевна

Мать ребёнка: Гудясова Наталья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гудясова Наталья Васильевна

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