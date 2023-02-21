Гудясов Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.05.?
Дочь: Спирина Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Гудясова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
29.12.?
Дочь: Спирина Надежда Сергеевна
Мать ребёнка: Гудясова Наталья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно