Шишканова (Аверьянова) Екатерина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишканова (Аверьянова) Екатерина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1907

Сын: Шишканов Константин Михайлович

Отец ребёнка: Шишканов Михаил Павлович

Заинск, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.08.1909

Сын: Шишканов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Шишканов Михаил Павлович

Заинск, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.04.1914

Сын: Шишканов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Шишканов Михаил Павлович

Заинск, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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