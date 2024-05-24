Шишканова (Аверьянова) Екатерина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1907
Сын: Шишканов Константин Михайлович
Отец ребёнка: Шишканов Михаил Павлович
Рождение ребёнка
21.08.1909
Отец ребёнка: Шишканов Михаил Павлович
Рождение ребёнка
13.04.1914
Отец ребёнка: Шишканов Михаил Павлович
Смерть
Неизвестно