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Настасья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1768

Дата смерти

После 1788

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1768 г.р.

Дети

Около 1785 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Лаврентьев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
До 1785

Муж: Василий Лаврентьев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Упоминание
1788
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп.747, д. 584 (1788) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1788 года.
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1788