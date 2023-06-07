Настасья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1768
Дата смертиПосле 1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Лаврентьев
Бракосочетание
До 1785
Муж: Василий Лаврентьев
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Упоминание
1788
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп.747, д. 584 (1788) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1788 года.
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1788