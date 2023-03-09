Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Кумакшева Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маргарита Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Сергеевна
Мать ребёнка: Фирсова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: София Сергеевна
Мать ребёнка: Фирсова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фирсова Надежда
В разводе