Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Кумакшева Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маргарита Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Сергеевна

Мать ребёнка: Фирсова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: София Сергеевна

Мать ребёнка: Фирсова Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фирсова Надежда

В разводе
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