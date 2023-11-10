Васильев Василий Афанасьевич
Место рождения
Дата рожденияС 1888 по 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1888 по 1892
Бракосочетание
13.06.1918
Запись № 75 о бракосочетании 13 июня 1918 года гражданина с. Верх-Чиковского Василия Афанасьевича Васильева, первым браком, 26 лет и д. Понькиной девицы Федоры Игнатьевны Гуляевой, первым браком, 20 л... Показать все
Рождение ребёнка
27.03.1919
Сын: Васильев Аркадий Васильевич
Мать ребёнка: Васильева Феодора Игнатьевна
Рождение ребёнка
15.03.1920
Сын: Васильев Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Васильева Феодора Игнатьевна
Смерть
Неизвестно