Васильев Василий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильев Василий Афанасьевич

Васильев Василий Афанасьевич

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

С 1888 по 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1888 по 1892

Отец: Васильев Афанасий Маркелович

Мать: Васильева Матрона Романовна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
13.06.1918

Жена: Васильева Феодора Игнатьевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 75 о бракосочетании 13 июня 1918 года гражданина с. Верх-Чиковского Василия Афанасьевича Васильева, первым браком, 26 лет и д. Понькиной девицы Федоры Игнатьевны Гуляевой, первым браком, 20 л... Показать все
Рождение ребёнка
27.03.1919

Сын: Васильев Аркадий Васильевич

Мать ребёнка: Васильева Феодора Игнатьевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.03.1920

Сын: Васильев Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Васильева Феодора Игнатьевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close