Дегтярев Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти18.10.1841
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Дегтяренко Андрей Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1835
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
18.10.1841