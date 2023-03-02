Дегтярев Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДегтярев Петр Иванович

Дегтярев Петр Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

18.10.1841

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1833 г.р.
До 1835 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Дегтяренко Андрей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1835

Сын: Дегтярев Матвей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
18.10.1841
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close