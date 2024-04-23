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Чернухин Степан Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1894

Отец: Чернухин Семен Михайлович

Мать: Чернухина (Яровая) Пелагея Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернухина (Назарова) Ольга (Елена) Васильевна

Рождение ребёнка
02.04.1915

Дочь: Чернухина Александра Степановна

Мать ребёнка: Чернухина (Назарова) Ольга (Елена) Васильевна

Рождение ребёнка
25.02.1918

Сын: Чернухин Федор Степанович

Мать ребёнка: Чернухина (Назарова) Ольга (Елена) Васильевна

Смерть
Неизвестно

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