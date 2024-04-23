Чернухин Степан Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1894
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.04.1915
Дочь: Чернухина Александра Степановна
Мать ребёнка: Чернухина (Назарова) Ольга (Елена) Васильевна
Рождение ребёнка
25.02.1918
Сын: Чернухин Федор Степанович
Мать ребёнка: Чернухина (Назарова) Ольга (Елена) Васильевна
Смерть
Неизвестно