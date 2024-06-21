Барбузанов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барбузанов Алексей

Место рождения

Андреевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1958

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Андреевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Несчастный случай (замерз)
Похороны
Неизвестно
Андреевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

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