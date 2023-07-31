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Nickel Johann Ludwig
Nickel Johann Ludwig
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1818
Дата смерти
1821
Пол
Мужской
Отец
Nickel Adam
1790 г.р.
Мать
(Huff) Anna Rosine
1796 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец:
Nickel Adam
Мать:
Anna Rosine
Смерть
1821
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