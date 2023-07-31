Nickel Johann Ludwig — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Nickel Johann Ludwig

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Отец

1790 г.р.

Мать

1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Nickel Adam

Мать: Anna Rosine

Смерть
1821