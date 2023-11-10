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Южаков Стенка Сысоевич

Место рождения

Суздалиха, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1630

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1630

Отец: Южаков Сысой Калинович

Мать: не указана

Суздалиха, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Военная служба
1670
РГАДА 137-1-109 Устюг Великий Именные росписи даточных солдат, набранных в Устюге и в Устюжском уезде 1654-1669гг. (продолжение "мобилизационного" списка 1670 года, третий набор) В третью посылку сыск... Показать все
Смерть
Неизвестно
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