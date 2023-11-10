Южаков Стенка Сысоевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1630
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1630
Отец: Южаков Сысой Калинович
Мать: не указана
Военная служба
1670
РГАДА 137-1-109 Устюг Великий Именные росписи даточных солдат, набранных в Устюге и в Устюжском уезде 1654-1669гг. (продолжение "мобилизационного" списка 1670 года, третий набор) В третью посылку сыск... Показать все
Смерть
Неизвестно