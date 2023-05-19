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Спектор Янкель

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.01.1890

Дата смерти

07.04.1970

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

1870 г.р.

Жена

1896 г.р.

Дети

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Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1890

Отец: Спектор Мотл

Мать: Спектор Удл

Рождение ребёнка
05.06.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Спектор Хая

Рождение ребёнка
05.06.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Спектор Хая

Рождение ребёнка
11.12.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Спектор Хая

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спектор Хая

Похороны
1890
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.04.1970