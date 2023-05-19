Спектор Янкель
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.01.1890
Дата смерти07.04.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1890
Отец: Спектор Мотл
Мать: Спектор Удл
Рождение ребёнка
05.06.1921
Рождение ребёнка
05.06.1921
Рождение ребёнка
11.12.1924
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Спектор Хая
Похороны
1890
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.04.1970