Назарова (Цветкова) Соня Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Цветкова) Соня Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЦ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Цветков Василий Иванович

Мать: Анфиса Артимоновна