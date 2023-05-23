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Назарова (Цветкова) Соня Васильевна
Назарова (Цветкова) Соня Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Цветков Василий Иванович
1932 г.р.
Мать
(Голубева) Анфиса Артимоновна
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЦ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Цветков Василий Иванович
Мать:
Анфиса Артимоновна
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