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Шмачилина Агрофена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Сын: Шмачилин Андрей Ефимович

Отец ребёнка: Шмачилин Ефим Самсонович

Рождение ребёнка
10.06.1792

Сын: Шмачилин Тимофей Ефимович

Отец ребёнка: Шмачилин Ефим Самсонович

Рождение ребёнка
1795

Сын: Шмачилин Федот Ефимович

Отец ребёнка: Шмачилин Ефим Самсонович

Рождение ребёнка
1798

Сын: Шмачилин Семен Ефимович

Отец ребёнка: Шмачилин Ефим Самсонович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Шмачилин Иван Ефимович

Отец ребёнка: Шмачилин Ефим Самсонович

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Шмачилина Авдотья Ефимовна

Отец ребёнка: Шмачилин Ефим Самсонович

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Шмачилина Авдотья Ефимовна

Отец ребёнка: Шмачилин Ефим Самсонович

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Шмачилина Настасья Ефимовна

Отец ребёнка: Шмачилин Ефим Самсонович

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Шмачилина Акулина Ефимовна

Отец ребёнка: Шмачилин Ефим Самсонович

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Шмачилина Матрена Ефимовна

Отец ребёнка: Шмачилин Ефим Самсонович

Рождение ребёнка
1814

Сын: Шмачилин Василий Ефимович

Отец ребёнка: Шмачилин Ефим Самсонович

Смерть
Неизвестно
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