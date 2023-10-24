Шмачилина Агрофена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Шмачилин Ефим Самсонович
Рождение ребёнка
10.06.1792
Сын: Шмачилин Тимофей Ефимович
Отец ребёнка: Шмачилин Ефим Самсонович
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Шмачилин Ефим Самсонович
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Шмачилин Ефим Самсонович
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Шмачилин Ефим Самсонович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Шмачилина Авдотья Ефимовна
Отец ребёнка: Шмачилин Ефим Самсонович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Шмачилина Авдотья Ефимовна
Отец ребёнка: Шмачилин Ефим Самсонович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Шмачилина Настасья Ефимовна
Отец ребёнка: Шмачилин Ефим Самсонович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Шмачилина Акулина Ефимовна
Отец ребёнка: Шмачилин Ефим Самсонович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Шмачилина Матрена Ефимовна
Отец ребёнка: Шмачилин Ефим Самсонович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Шмачилин Василий Ефимович
Отец ребёнка: Шмачилин Ефим Самсонович
Смерть
Неизвестно