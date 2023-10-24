Шидловский Виктор Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шидловский Виктор Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шидловская Яна Викторовна

Мать ребёнка: Копылова Галина Геннадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шидловский Марк Викторович

Мать ребёнка: Копылова Галина Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копылова Галина Геннадьевна

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