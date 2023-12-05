Баннова Анна Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.05.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.02.1948
Дочь: Баннова Зоя Максимовна
Отец ребёнка: Баннов Максим Дорофеевич
Рождение ребёнка
?.01.1950
Отец ребёнка: Баннов Максим Дорофеевич
Рождение ребёнка
?.10.1952
Сын: Баннов Николай Максимович
Отец ребёнка: Баннов Максим Дорофеевич
Рождение ребёнка
?.07.1954
Дочь: Баннова Ольга Максимовна
Отец ребёнка: Баннов Максим Дорофеевич
Рождение ребёнка
08.07.1955
Сын: Баннов Александр Максимович
Отец ребёнка: Баннов Максим Дорофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно