Баннова Анна Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баннова Анна Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.05.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.02.1948

Дочь: Баннова Зоя Максимовна

Отец ребёнка: Баннов Максим Дорофеевич

Рождение ребёнка
?.01.1950

Сын: Баннов Виктор Максимович

Отец ребёнка: Баннов Максим Дорофеевич

Рождение ребёнка
?.10.1952

Сын: Баннов Николай Максимович

Отец ребёнка: Баннов Максим Дорофеевич

Рождение ребёнка
?.07.1954

Дочь: Баннова Ольга Максимовна

Отец ребёнка: Баннов Максим Дорофеевич

Рождение ребёнка
08.07.1955

Сын: Баннов Александр Максимович

Отец ребёнка: Баннов Максим Дорофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баннов Максим Дорофеевич

Смерть
Неизвестно
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